Мутко проинспектирует пострадавшие от наводнения районы Иркутской области

Вице-премьер РФ, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области прибудет в зону паводка Приангарья для того, чтобы оценить ход работ.

"Сегодня около 18.00 мск прилетает Виталий Мутко. С ним мы около четырех дней будем работать во всех пострадавших территориях", — сказал Левченко.

Наводнение в конце июня затронуло восемь районов Иркутской области. Во всех в настоящее время действует режим ЧС. От паводка пострадали 107 населенных пунктов, 10,8 тысяч домов, в которых проживают 38 тысяч человек. В настоящий момент во всех населенных пунктах в зоне паводка восстановлено электро— и водоснабжение.