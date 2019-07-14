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«Было страшно»: в Киеве лайнер сломал шасси и вылетел с полосы при посадке 

ТК «Звезда» + ещё 9 34 минуты назад
Фото: facebook
На борту лайнера находились 139 пассажиров и членов экипажа.
Самолет авиакомпании Belavia 13 июля совершил аварийную посадку в аэропорту Киева. У самолета подломились стойки шасси, и лайнер приземлился на «брюхо».
О произошедшем один из пассажиров рассказал в соцсетях.
«Сегодня испытал на себе как оно оказаться внутри самолета который слетает с полосы, ломает шасси и ползет на брюхе, цепляя двигателем кочки. Ощущение неприятное! Было страшно! И перепуганные пассажиры, и легкая паника у людей», — вспоминает он.
При этом, как отметил мужчина, работники аэропорта сработали оперативно.
Всего на борту лайнера находились 139 человек. Никто из них не пострадал.
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