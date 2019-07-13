Смерч прогнал отдыхающих одесситов с пляжа: видео

На кадрах видно, как отдыхающие в спешке берут на руки детей и хватают вещи, видя приближающийся смерч.

В Одессе сильный смерч напугал отдыхающих на пляже «Лузановка».

Как сообщают очевидцы, вихрь появился из песка и буйствовал около минуты. За это время он успел сломать зонты и унести в море водные надувные аттракционы.

На кадрах видно, как отдыхающие в спешке берут на руки детей и хватают вещи, видя приближающийся смерч.

По данным местного паблика в Facebook, никто не пострадал. Многие люди падали на песок, чтобы вихрь не снес их в море.