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В Тулуне остаются подтопленными почти 140 домов 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Около 140 жилых домов до сих пор подтоплены в пострадавшем от паводка городе Тулуне Иркутской области, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.
За сутки вода ушла из 11 домов.
"Остается подтопленным один населенный пункт — Тулун, 138 жилых домов с населением 345 человек, в том числе 69 детей. Подтопленных социально значимых объектов нет. Подтоплено 138 приусадебных участков", — сказали в пресс-службе.
Паводок в Иркутской области начался в конце июня. Погибли 25 человек, девять числятся пропавшими без вести. В 107 населенных пунктах региона было подтоплено 10,8 тыс. жилых домов и 11,05 тыс. приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста.
12 июля объявлено в Иркутской области днем траура по жертвам наводнения. В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.
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Катастрофы , МЧС , ИТАР-ТАСС , Иркутская Область
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