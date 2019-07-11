Пожар на газопроводе в Мытищах ликвидировали

Пожар на газопроводе рядом с Северной тепловой электростанцией (ТЭЦ) в Подмосковье ликвидировали. Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на заместителя главы МЧС России Илью Денисова.

Уточняется, что по состоянию на 13:55 по московскому времени продолжается тушение трансформаторной будки и других отдельных очагов. Готовится пенная атака.

О крупном пожаре на подмосковной ТЭЦ стало известно утром в четверг, 11 июля. По последним данным, число пострадавших в результате произошедшего увеличилось до 12, рассказал РИА Новости источник в региональном управлении МЧС . По его словам, один из них был госпитализирован в Подольский ожоговый центр.

Факельное горение было потушено, пожар локализован. Площадь пожара на ТЭЦ увеличилась до 800 квадратных метров.