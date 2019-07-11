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Пожар на газопроводе в Мытищах ликвидировали 

Lenta.ru + ещё 34 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Пожар на газопроводе рядом с Северной тепловой электростанцией (ТЭЦ) в Подмосковье ликвидировали. Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на заместителя главы МЧС России Илью Денисова.
Уточняется, что по состоянию на 13:55 по московскому времени продолжается тушение трансформаторной будки и других отдельных очагов. Готовится пенная атака.
О крупном пожаре на подмосковной ТЭЦ стало известно утром в четверг, 11 июля. По последним данным, число пострадавших в результате произошедшего увеличилось до 12, рассказал РИА Новости источник в региональном управлении МЧС. По его словам, один из них был госпитализирован в Подольский ожоговый центр.
Факельное горение было потушено, пожар локализован. Площадь пожара на ТЭЦ увеличилась до 800 квадратных метров.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию с возгоранием под личный контроль.
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Катастрофы , Пожары , Андрей Воробьев , МЧС , РИА Новости , Московская область , Мытищи
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