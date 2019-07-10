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У берегов Камчатки за несколько часов произошло два землетрясения 

Мир24 50 минут назад
Фото: «Мир 24» / Татьяна Рублева
В Беринговом море у побережья полуострова Камчатка за несколько часов было зафиксировано два землетрясения, сообщает «Интерфакс». Их мощность достигала 4,7 баллов.
Первое сейсмособытие магнитудой 4 балла произошло в 85 километрах от поселка Озерновский Усть-Большерецкого района. Второе землетрясение сейсмологи зафиксировали примерно в 130 километрах от села Никольское Алеутского района.
По данным местного управления МЧС, угроза цунами не объявлялась. На населенных пунктам подземные толчки не ощущались.
Ранее сообщалось, что у побережья Камчатки за одно утро произошло четыре землетрясения. Их мощность составляла от 4,3 до 4,9 баллов.
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Катастрофы , Интерфакс
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