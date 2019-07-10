У берегов Камчатки за несколько часов произошло два землетрясения

В Беринговом море у побережья полуострова Камчатка за несколько часов было зафиксировано два землетрясения, сообщает «Интерфакс». Их мощность достигала 4,7 баллов.

Первое сейсмособытие магнитудой 4 балла произошло в 85 километрах от поселка Озерновский Усть-Большерецкого района. Второе землетрясение сейсмологи зафиксировали примерно в 130 километрах от села Никольское Алеутского района.

По данным местного управления МЧС, угроза цунами не объявлялась. На населенных пунктам подземные толчки не ощущались.

Ранее сообщалось, что у побережья Камчатки за одно утро произошло четыре землетрясения. Их мощность составляла от 4,3 до 4,9 баллов.