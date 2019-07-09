Ливень в Вашингтоне затопил метро и частично Белый дом

Мощный ливень обрушился в понедельник на Вашингтон. В результате были затоплены станции метрополитена, ряд районов города и его окрестностей. Пострадал и Белый дом — журналисты пресс-пула президента США опубликовали снимки подтопленных рабочих мест.

По данным компании Amtrak, занимающейся в США пассажирскими железнодорожными перевозками, поезда, направляющиеся южнее Вашингтона, были остановлены из-за непогоды. Пассажиры делились в соцсетях фотографиями и видеороликами, запечатлевшими водопады, низвергающиеся с потолка некоторых станций подземки, затопленные лифты, пишет ТАСС.

Некоторые улицы Вашингтона, в том числе и центральные, оказались полностью затопленными. Водители вынуждены были бросать автомобили и вплавь добираться до безопасных мест. Ливень также оставил без света несколько тысяч жителей столицы США.