Число госпитализированных в Иркутской области возросло до 486

В течение дня, 9 июля, к врачам обратились 127 человек.

Иркутской области после паводка госпитализировали уже 486 человек. За день, 9 июля, за помощью медиков обратились 127 жителей, в больницы положили 29. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Ранее стало известно, что военные медики провели вакцинацию в труднодоступных населенных пунктах под Иркутском. Привили больше ста человек, из них — 8 детей.

Напомним, наводнение в Иркутской области началось в конце июня. Из-за обильных ливней реки стали выходить из берегов.