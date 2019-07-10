В течение дня, 9 июля, к врачам обратились 127 человек.
В Иркутской области после паводка госпитализировали уже 486 человек. За день, 9 июля, за помощью медиков обратились 127 жителей, в больницы положили 29. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Ранее стало известно, что военные медики провели вакцинацию в труднодоступных населенных пунктах под Иркутском. Привили больше ста человек, из них — 8 детей.
Напомним, наводнение в Иркутской области началось в конце июня. Из-за обильных ливней реки стали выходить из берегов.