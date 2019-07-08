Ветераны-подводники из США объяснили аварию на «Лошарике»

Ветераны-подводники Военно-морских сил США прокомментировали аварию на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик», где в результате пожара погибли 14 моряков. Об этом сообщает издание The Drive.

Бывший подводник Эрик Морено рассказал, что пожары на борту подводных лодок — самая распространенная причина гибели моряков, поэтому ВМС часто проводят учения для отработки действий при возгорании. Чаще всего пожар на субмарине возникает из-за сигарет, на втором месте идет неисправность электропроводки.

Морено пояснил, что пламя на борту подлодки невозможно потушить так же, как обычное возгорание на суше. Когда пожар возникает в здании, тепло и дым могут рассеиваться. На субмарине же жар и дым не находят выхода и скапливаются внутри.