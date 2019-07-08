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Ветераны-подводники из США объяснили аварию на «Лошарике» 

Lenta.ru 1 час назад
Ветераны-подводники Военно-морских сил США прокомментировали аварию на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик», где в результате пожара погибли 14 моряков. Об этом сообщает издание The Drive.
Бывший подводник Эрик Морено рассказал, что пожары на борту подводных лодок — самая распространенная причина гибели моряков, поэтому ВМС часто проводят учения для отработки действий при возгорании. Чаще всего пожар на субмарине возникает из-за сигарет, на втором месте идет неисправность электропроводки.
Морено пояснил, что пламя на борту подлодки невозможно потушить так же, как обычное возгорание на суше. Когда пожар возникает в здании, тепло и дым могут рассеиваться. На субмарине же жар и дым не находят выхода и скапливаются внутри.
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Катастрофы , Видео , Происшествия , США
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