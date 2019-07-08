Часть авиарейсов подмосковного аэропорта Жуковский на время работы Международного авиационно-космического салона «МАКС-2019» получит аэропорт Калуга. Об этом 8 тюля на заседании правительства Калужской области сообщил заместитель губернатора Василий Быкадоров. Какие именно рейсы он будет принимать и отправлять, пока не ясно. Авиасалон «МАКС» в этом году пройдет в Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Как всегда, запланирована обширная и интересная летная программа — выступления знаменитых пилотажных групп, пролеты новейшей авиатехники. Это мероприятие традиционно собирает большое количество зрителей.
Калужский аэропорт получит часть рейсов Жуковского
Фото: Калуга 24
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