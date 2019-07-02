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Минобороны направило в Иркутск цистерны для питьевой воды 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТРК Звезда
Посредством них будет организована доставка воды жителям районов, пострадавших от паводка.
Центральный военный округ перебросил в Иркутскую область автоцистерны для питьевой воды. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Две автоцистерны АЦПТ-5,6 и две АЦПТ-10 кузбасской бригады материально-технического обеспечения ЦВО из Новосибирской области были доставлены двумя самолетами Ил-76 на аэродром города Братск в Иркутской области», — сказано в сообщении.
Из Братска военнослужащие перебросят цистерны к месту бедствия для организации подвоза питьевой воды населению.
Кроме того, из Московской области Минобороны России самолетами Ил-76 направило в Иркутскую область группу войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты. В месте бедствия военные проведут дезинфекцию территорий, пострадавших при паводке в Иркутской области.
Отмечается, что проводить дезинфекцию будут военные специалисты, имеющие опыт в ликвидации последствий биологического заражения.
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Катастрофы , Войска , Министерство обороны , Иркутск , Иркутская Область
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