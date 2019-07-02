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Число жертв паводка в Иркутской области возросло до 16 человек 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТРК "Звезда"
В регионе действует режим чрезвычайной ситуации из-за масштабного наводнения.
Число жертв масштабного наводнения в Иркутской области возросло до 16 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» с ссылкой на представителя здравоохранения региона. Также неизвестна судьба еще 9 человек, в том числе и одного ребенка.
В Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации. Масштабное наводнение началось из-за таяния снега в горах Восточного Саяна, которое совпало с проливными дождями.
Одним из самых пострадавших от поводка населенных пунктов региона стал город Тулун. Уровень местной реки Ия поднялся до 14 метров, при критических 7 метрах, что привело к прорывы местной дамбы и затоплению части города. Спасатели эвакуировали больше 1,5 тысячи человек.
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Катастрофы , Иркутская Область
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