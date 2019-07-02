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У берегов Камчатки за сутки зафиксировали три землетрясения 

Мир24 2 часа назад
Фото: EPA
У восточного побережья Камчатки за сутки было зарегистрировано 3 сейсмособытия, сообщает сайт ГУ МЧС по Камчатскому краю. Магнитуда землетрясений составила от 4,5 до 5,1 баллов.
Эпицентр первой серии подземных толчков находился в Тихом океане в 88 километрах восточнее поселка Усть-Камчатск, на глубине 40 километров. Мощность сейсмособытия составила 4,5.
Второе землетрясение с эпицентром на глубине 50 километров и магнитудой 4,6 баллов произошло в 145 километрах от города Петропавловска-Камчатского. И самое сильное сейсмособытие мощностью 5,1 балл было зафиксировано в 105 километрах от села Никольского.
«Все три сейсмособытия нецунамигенные, в населенных пунктах Камчатского края не ощущались. Звонки в ЕДДС муниципальных образований Камчатского края от граждан не поступали», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что вулкан Ключевской, самый высокий на континенте, в честь Дня России дал пятикилометровый залп столбом пепла.
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Катастрофы , Камчатский Край
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