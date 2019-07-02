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На границе России и Латвии горят более 20 гектаров торфяных болот 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: ТАСС
Более 20 гектаров торфяных болот горит в Карсовском крае Латвии, огонь может перекинутся на территорию России, говорится в сообщении Государственной пожарно-спасательной службы Латвии (ГПСС).
"Пожар затронул 20 гектаров территории, 14 из которых — болото, а шесть гектаров — верхний слой леса. Пожар до сих пор не удалось локализовать", — сказано в сообщении.
На месте сильное задымление, пожар быстро распространяется в сторону близлежащего леса. К тушению привлечен вертолет Национальных вооруженных сил, ресурсы Латвийских железных дорог и вертолет Государственной погранохраны.
ГПСС сообщило о пожаре в российскую пожарную службу, поскольку граница России находится в четырех километрах.
Ведомство также призывает жителей расположенных поблизости домов закрыть двери и окна в случае, если ощущается запах дыма.
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Катастрофы , Пожары , Прибалтика , Латвия
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