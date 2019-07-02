На границе России и Латвии горят более 20 гектаров торфяных болот

Более 20 гектаров торфяных болот горит в Карсовском крае Латвии , огонь может перекинутся на территорию России , говорится в сообщении Государственной пожарно-спасательной службы Латвии (ГПСС).

"Пожар затронул 20 гектаров территории, 14 из которых — болото, а шесть гектаров — верхний слой леса. Пожар до сих пор не удалось локализовать", — сказано в сообщении.

На месте сильное задымление, пожар быстро распространяется в сторону близлежащего леса. К тушению привлечен вертолет Национальных вооруженных сил, ресурсы Латвийских железных дорог и вертолет Государственной погранохраны.

ГПСС сообщило о пожаре в российскую пожарную службу, поскольку граница России находится в четырех километрах.

Ведомство также призывает жителей расположенных поблизости домов закрыть двери и окна в случае, если ощущается запах дыма.