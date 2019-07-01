Мужчина выпал из отсека шасси над Лондоном

Полиция Лондона пытается установить личность мужчины, выпавшего из отсека шасси «Кенийских авиалиний», передает сообщение Скотланд Ярда РИА «Новости». Его смерть не рассматривается как подозрительная, а сам неизвестный называется «безбилетником».

Тело мужчины, выпавшего из отсека шасси «Кенийских авиалиний», было обнаружено в одном из частных дворов в районе Клэпам на юге Лондона. Медики установили наступление смерти человека, но его возраст определить так и не удалось.

«Вскрытие будет проведено в установленном порядке. Полиция пытается установить личность мужчины… Смерть не рассматривается как подозрительная, расследование покажет всю картину произошедшего. На данный момент полиция считает, что мужчина был «безбилетником» и вывалился из отсека шасси летевшего в аэропорт Хитроу самолета «Кенийских авиалиний», — заявили полицейские.

Сотрудникам полиции удалось исследовать шоссейный отсек самолета и обнаружить сумку, воду и запас продовольствия. Кроме того, Скотланд Ярд предупредил о случившимся другие международные организации и компании, связанные с авиацией.