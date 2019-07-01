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Мужчина выпал из отсека шасси над Лондоном 

360tv.ru + ещё 20 15 часов назад
Фото: 360tv.ru
Полиция Лондона пытается установить личность мужчины, выпавшего из отсека шасси «Кенийских авиалиний», передает сообщение Скотланд Ярда РИА «Новости». Его смерть не рассматривается как подозрительная, а сам неизвестный называется «безбилетником».
Тело мужчины, выпавшего из отсека шасси «Кенийских авиалиний», было обнаружено в одном из частных дворов в районе Клэпам на юге Лондона. Медики установили наступление смерти человека, но его возраст определить так и не удалось.
«Вскрытие будет проведено в установленном порядке. Полиция пытается установить личность мужчины… Смерть не рассматривается как подозрительная, расследование покажет всю картину произошедшего. На данный момент полиция считает, что мужчина был «безбилетником» и вывалился из отсека шасси летевшего в аэропорт Хитроу самолета «Кенийских авиалиний», — заявили полицейские.
Сотрудникам полиции удалось исследовать шоссейный отсек самолета и обнаружить сумку, воду и запас продовольствия. Кроме того, Скотланд Ярд предупредил о случившимся другие международные организации и компании, связанные с авиацией.
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Катастрофы , РИА Новости
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