Стало известно об угрозе эпидемии после паводка в Иркутской области

Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области , пострадавшей из-за наводнения, может обостриться после схода воды. Об этом главный внештатный специалист Минздрава Елена Малинникова сообщила «Известиям».

В регионе может начаться вспышка кишечной инфекции и геморрагической лихорадки, которую разносят грызуны. Местным жителям начали делать прививки от гепатита А, брюшного тифа и дизентерии. Специалисты из Минздрава и Роспотребнадзора просят население пить только бутилированную или кипяченую воду и не притрагиваться к трупам животных.

Как пояснили в Минздраве, сырая вода может быть загрязнена из-за того, что на территории затопленных районов находятся кладбища и очистные сооружения. Также опасность переноса инфекций возрастает из-за миграции грызунов и их гибели во время паводка.