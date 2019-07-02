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Стало известно об угрозе эпидемии после паводка в Иркутской области 

Lenta.ru + ещё 62 22 минуты назад
Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости
Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области, пострадавшей из-за наводнения, может обостриться после схода воды. Об этом главный внештатный специалист Минздрава Елена Малинникова сообщила «Известиям».
В регионе может начаться вспышка кишечной инфекции и геморрагической лихорадки, которую разносят грызуны. Местным жителям начали делать прививки от гепатита А, брюшного тифа и дизентерии. Специалисты из Минздрава и Роспотребнадзора просят население пить только бутилированную или кипяченую воду и не притрагиваться к трупам животных.
Как пояснили в Минздраве, сырая вода может быть загрязнена из-за того, что на территории затопленных районов находятся кладбища и очистные сооружения. Также опасность переноса инфекций возрастает из-за миграции грызунов и их гибели во время паводка.
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Катастрофы , Минздрав РФ , Роспотребнадзор , газета "Известия" , Иркутская Область
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