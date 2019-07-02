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Число госпитализированных в Иркутской области превысило 190 человек 

РИА Новости + ещё 69 39 минут назад
Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости
Число госпитализированных в Иркутской области превысило 190 человек, сообщает ГУМЧС региона.
Ранее сообщалось, что 751 человек пострадал, 153 человека были госпитализированы из-за паводка в регионе.
"С 25 июля в шести районах произошло подтопление в 96 населенных пунктах. Пострадали более 10 тысяч жилых домов, в которых проживают почти 33 тысячи человек. По информации Иркутского областного центра медицины катастроф, за медицинской помощью обратилось почти 1,3 тысячи человек. Госпитализирован 191 человек, в том числе 38 детей, основной диагноз — переохлаждение", — говорится в сообщении.
С затопленных территорий были эвакуированы 2,6 тысячи человека, в том числе 574 ребенка. На сегодняшний день в 15 пунктах временного размещения находятся 676 человек, в том числе 245 детей, остальные — у родственников и знакомых.
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Катастрофы , МЧС , Иркутская Область
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