В США десять человек погибли в результате крушения самолета

Десять человек погибли в результате крушения легкого двухмоторного самолета в американском штате Техас, сообщает местный телеканал CBS DFW со ссылкой на представителя города.

Инцидент произошел в городе Эддисон округа Даллас.

Video from Ian Robinson shows moments after a plane crashed into a hangar at the Addison Airport. Multiple fire units on scene @FOX4 pic.twitter.com/soGlnGLk26— Lynnanne Nguyen (@LynnanneFOX4) 30 июня 2019 г. Отмечается, что самолет врезался в ангар в аэропорту утром в воскресенье по местному времени. После этого он загорелся, в результате чего был уничтожен.

Директор по связям с общественностью города Мэри Розенблит заявила, что из находившихся в самолете людей никто не выжил.