Юношу спасли из стремительного потока в Иркутской области: видео

Житель Заларинского района решил самостоятельно преодолеть водную преграду, однако не рассчитал силы и начал тонуть.

Тулуне Иркутской области спасатели вытащили из ледяного потока воды 19-летнего юношу. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Иркутской области.

Участок дороги перекрыл водный поток, заблокированными на трассе оказались десятки машин и людей.

Житель Заларинского района решил самостоятельно преодолеть водную преграду, однако не рассчитал силы и начал тонуть, его подхватило течением.

В момент происшествия рядом оказались спасатели, патрулировавшие местность. Сообщается, что юноша не пострадал, после завершения спасательной операции сотрудники МЧС помогли добраться ему до нужного берега.

Напомним, в Иркутской области из-за ливневых дождей произошло наводнение.

Ранее сообщалось, что погибло пять человек, 97 — госпитализированы, судьба двоих остается неизвестной. Всего в результате наводнения пострадало 353 человека, 32 из них — дети.