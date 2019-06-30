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Юношу спасли из стремительного потока в Иркутской области: видео 

ТК «Звезда» 52 минуты назад
Фото: ГУ МЧС РФ по Иркутской области
Житель Заларинского района решил самостоятельно преодолеть водную преграду, однако не рассчитал силы и начал тонуть.
В Тулуне Иркутской области спасатели вытащили из ледяного потока воды 19-летнего юношу. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Иркутской области.
Участок дороги перекрыл водный поток, заблокированными на трассе оказались десятки машин и людей.
Житель Заларинского района решил самостоятельно преодолеть водную преграду, однако не рассчитал силы и начал тонуть, его подхватило течением.
В момент происшествия рядом оказались спасатели, патрулировавшие местность. Сообщается, что юноша не пострадал, после завершения спасательной операции сотрудники МЧС помогли добраться ему до нужного берега.
Напомним, в Иркутской области из-за ливневых дождей произошло наводнение.
Ранее сообщалось, что погибло пять человек, 97 — госпитализированы, судьба двоих остается неизвестной. Всего в результате наводнения пострадало 353 человека, 32 из них — дети.
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Катастрофы , МЧС , Иркутская Область , Тулун
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