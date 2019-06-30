Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уровень воды в иркутском городе Тулун упал ниже 13 метров 

РИА Новости 1 час назад
Уровень воды в реке Ия, затопившей город Тулун в Иркутской области, снизился до 1289 сантиметров, сообщается на сайте администрации города.
В Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. В Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском и Чунском районах в зоне действия паводка находится более 30 населенных пунктов, разрушены 8 мостов, еще 6 повреждены. По данным МЧС РФ, пять человек погибли, более 100 госпитализированы. Более всего от паводка пострадал город Тулун, где на полночь субботы (19.00 мск) уровень воды в реке Ия составлял 1348 сантиметра.
В воскресенье в 6.00 по местному времени (1.00 мск) уровень воды снизился до 1306 сантиметров и оставался стабильным в течение двух часов.
"Уровень воды в реке Ия на 10.00 (5.00 мск) 30 июня составил 1289 см (-17)", — говорится в сообщении.
Последние новости
«Обойдемся без русских. Пусть едут арабы!» Что происходит в Тбилиси Скабеева высмеяла отказ Литвы и Грузии покидать сессию ПАСЕ за Украиной Путин рассказал, кто из мировых лидеров его восхищает
Катастрофы , Иркутская Область , Тулун
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«ЕС думает лишь о том, как воспользоваться Украиной»85
Ракетный эсминец США зашел в Черное море17
Команда Зеленского готовится к «продаже Украины»78
Найдено эффективное средство против малярийных комаров
Какие компенсации ждать жителям Иркутской области4
Видео
01:35
Лобода осудила каминг-аут своих коллег
Шоу-бизнес
00:38
Эрдоган меняет F-35 на C-400
Армия В мире
02:11
Фото с девушкой спровоцировало побоище в Казахстане
Происшествия В мире
00:29
В Москве замечен зеленый голубь
Новости Москвы
10:01
Путин ответил на просьбу Зеленского
Политика В мире
00:11
Скабеева и Соловьев поспорили из-за слов Трампа
Общество
01:20
Военное шоу «Вежливые люди» на форуме «Армия-2019»
Армия
00:34
Алибасов ответил злопыхателям про «пиар» на отравлении
Шоу-бизнес
03:58
Названо условие расплаты России перед Советом Европы
Политика
00:33
Путин помог растерявшейся Меркель
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение