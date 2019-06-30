Тульская область готова принять 100 детей из Приангарья на летние каникулы

Тульская область готова принять 100 детей в сопровождении взрослых из пострадавших от паводка районов Иркутской области на летние каникулы, сообщается на сайте правительства Тульской области.

"Алексей Дюмин сообщил, что ‪с 1 июля‬ Тульская область готова принять 100 детей из пострадавших районов в сопровождении взрослых на период летних каникул. Губернатор отметил, что регион возьмёт на себя все расходы, связанные с их транспортировкой и размещением", — говорится в сообщении.

Кроме того, Дюмин доложил о готовности оказать помощь трем соцобъектам, пострадавшим от наводнения, в восстановлении материально-технической базы.

В Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. По последним данным МЧС России, в результате наводнения в регионе пять человека погибли, более ста госпитализированы, судьба еще двоих остается неизвестной, в том числе одного ребенка.