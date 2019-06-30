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Тульская область готова принять 100 детей из Приангарья на летние каникулы 

РИА Новости + ещё 4 3 часа назад
Фото: © ГУ МЧС России по Иркутской области
Тульская область готова принять 100 детей в сопровождении взрослых из пострадавших от паводка районов Иркутской области на летние каникулы, сообщается на сайте правительства Тульской области.
Двадцать девятого июня состоялся телефонный разговор губернатора Тульской области Алексея Дюмина с министром РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгением Зиничевым.
"Алексей Дюмин сообщил, что ‪с 1 июля‬ Тульская область готова принять 100 детей из пострадавших районов в сопровождении взрослых на период летних каникул. Губернатор отметил, что регион возьмёт на себя все расходы, связанные с их транспортировкой и размещением", — говорится в сообщении.
Кроме того, Дюмин доложил о готовности оказать помощь трем соцобъектам, пострадавшим от наводнения, в восстановлении материально-технической базы.
В Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. По последним данным МЧС России, в результате наводнения в регионе пять человека погибли, более ста госпитализированы, судьба еще двоих остается неизвестной, в том числе одного ребенка.
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Катастрофы , Евгений Зиничев , Алексей Дюмин , Иркутская Область , Тульская Область
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