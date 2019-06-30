Пострадавшим от паводка пообещали предоставить выбор приобретения жилья

По словам замглавы Минстроя, «в тех муниципальных образованиях, где вода ушла, ведется предварительная оценка ущерба и какие средства потребуются» для проведения ремонта домов, передает ТАСС.

«Оценка будет завершена после того, как мы составим списки и посмотрим общие площади и примерные усредненные средства, которые потребуются на ликвидацию [последствий наводнения]. Также потребуются мероприятия по восстановлению жилья», — сказал Гордеев.

«Для того чтобы успеть до холодов, мы будем предлагать, предоставлять субъектам возможность выбора, механизма предоставления соцвыплат для граждан, а также проведения строительства жилья», — пообещал замминистра.

По его словам, по этому направлению уже ведутся определенные мероприятия, в частности, по выбору площадок для строительства, «а также по приобретению уже имеющегося жилья на вторичном и первичном рынках для предоставления гражданам».

«Естественно, это по выбору граждан», — подчеркнул Гордеев.

По его словам, в настоящий момент проводится составление списков граждан, выверка количества семей и их состава, чтобы определить объем необходимой помощи.

В субботу вечером в Иркутскую область, пострадавшую от паводка после сильных дождей, прибыл президент России Владимир Путин

На совещании в Братске Путин распорядился незамедлительно начать выплаты пострадавшим, организовав работу без лишних формальностей, а ФАС МВД поручил «взять под жесткий контроль ситуацию с ценами на товары первой необходимости».

Кроме того, глава государства дал поручение скорее приступить к восстановлению жилья, чтобы «люди не оказались в палатках, когда наступят холода». Президент также потребовал от властей Иркутской области лично говорить с пострадавшими, а местных, региональных, федеральных чиновников призвал «работать на совесть».