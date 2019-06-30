Людям, лишившимся крова из-за паводка в Иркутской области, предложат различные механизмы приобретения нового жилья, сообщил замглавы Минстроя Юрий Гордеев на совещании у президента России.
По словам замглавы Минстроя, «в тех муниципальных образованиях, где вода ушла, ведется предварительная оценка ущерба и какие средства потребуются» для проведения ремонта домов, передает ТАСС.
«Оценка будет завершена после того, как мы составим списки и посмотрим общие площади и примерные усредненные средства, которые потребуются на ликвидацию [последствий наводнения]. Также потребуются мероприятия по восстановлению жилья», — сказал Гордеев.
«Для того чтобы успеть до холодов, мы будем предлагать, предоставлять субъектам возможность выбора, механизма предоставления соцвыплат для граждан, а также проведения строительства жилья», — пообещал замминистра.
По его словам, по этому направлению уже ведутся определенные мероприятия, в частности, по выбору площадок для строительства, «а также по приобретению уже имеющегося жилья на вторичном и первичном рынках для предоставления гражданам».
«Естественно, это по выбору граждан», — подчеркнул Гордеев.
По его словам, в настоящий момент проводится составление списков граждан, выверка количества семей и их состава, чтобы определить объем необходимой помощи.
В субботу вечером в Иркутскую область, пострадавшую от паводка после сильных дождей, прибыл президент России Владимир Путин.
На совещании в Братске Путин распорядился незамедлительно начать выплаты пострадавшим, организовав работу без лишних формальностей, а ФАС и МВД поручил «взять под жесткий контроль ситуацию с ценами на товары первой необходимости».
Кроме того, глава государства дал поручение скорее приступить к восстановлению жилья, чтобы «люди не оказались в палатках, когда наступят холода». Президент также потребовал от властей Иркутской области лично говорить с пострадавшими, а местных, региональных, федеральных чиновников призвал «работать на совесть».