Помощь из госрезерва доставлена в Иркутскую область

Люди, попавшие в беду из-за паводка в Приангарье, получат помощь из государственного материального резерва. Первая часть груза уже прибыла в зону стихийного бедствия.

«В составе груза 26 комплектов дамб, которые будут использованы для сдерживания воды в территориях затопления. Кроме того, доставлено 37 десятиместных палаток на случай развертывания дополнительных пунктов временного размещения. Также бортом доставлены семь спасательных лодок и три тысячи одеял», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы правительства Иркутской области.

На данный момент режим ЧС действует из-за наводнения в пяти районах Иркутской области — Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском и Зиминском.

Сейчас там остаются подтопленными 1,7 тысячи жилых домов, где проживают 4,2 тысячи человек.

Объявлен сбор гуманитарной помощи людям, проживающим в зоне стихийного бедствия.

30 июня начались компенсационные выплаты жителям Иркутской области, которые пострадали в результате паводка. Из госбюджета в регион на эти цели поступили 662 миллиона рублей. Из областного бюджета на компенсации направлено 318 миллионов рублей.

В списках пострадавших на данный момент числятся 3600 человек.