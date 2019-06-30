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Помощь из госрезерва доставлена в Иркутскую область 

360tv.ru + ещё 8 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Люди, попавшие в беду из-за паводка в Приангарье, получат помощь из государственного материального резерва. Первая часть груза уже прибыла в зону стихийного бедствия.
«В составе груза 26 комплектов дамб, которые будут использованы для сдерживания воды в территориях затопления. Кроме того, доставлено 37 десятиместных палаток на случай развертывания дополнительных пунктов временного размещения. Также бортом доставлены семь спасательных лодок и три тысячи одеял», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы правительства Иркутской области.
На данный момент режим ЧС действует из-за наводнения в пяти районах Иркутской области — Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском и Зиминском.
Сейчас там остаются подтопленными 1,7 тысячи жилых домов, где проживают 4,2 тысячи человек.
Объявлен сбор гуманитарной помощи людям, проживающим в зоне стихийного бедствия.
30 июня начались компенсационные выплаты жителям Иркутской области, которые пострадали в результате паводка. Из госбюджета в регион на эти цели поступили 662 миллиона рублей. Из областного бюджета на компенсации направлено 318 миллионов рублей.
В списках пострадавших на данный момент числятся 3600 человек.
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Катастрофы , РИА Новости , Иркутская Область
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