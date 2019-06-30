Появился мрачный прогноз по затопленной Иркутской области

В частности, прогноз актуален в отношении города Тулуна.

Яковенко пояснил, что в Нижнеудинском районе и Тайшетском паводок уходит в Красноярский край, в отличие от Тулунского, где вода застаивается.

Он добавил, что подобный паводок является редким явлением.