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Появился мрачный прогноз по затопленной Иркутской области 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
Представитель Росгидромета Максим Яковенко заявил, что прогноз метеорологов в отношении районов Иркутской области напряженный, так как уходить воде "просто некуда", передает РИА "Новости".
В частности, прогноз актуален в отношении города Тулуна.
Яковенко пояснил, что в Нижнеудинском районе и Тайшетском паводок уходит в Красноярский край, в отличие от Тулунского, где вода застаивается.
Он добавил, что подобный паводок является редким явлением.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что масштаб разрушений в затопленной Иркутской области очень большой.
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Катастрофы , Максим Яковенко , Владимир Путин , Росгидромет , РИА Новости , Иркутская Область
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