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Пострадавшие от паводка жители Иркутской области начали получать выплаты 

РИА Новости + ещё 40 2 часа назад
Фото: Виктор Бельцов
Пострадавшие от паводка жители Иркутской области начали получать выплаты, сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
В ночь на воскресенье президент РФ Владимир Путин в Братске провел совещание по ликвидации последствий наводнения, в ходе которого заявил, что выплаты пострадавшим от паводка нужно начать выплачивать "уже сегодня" и поручил организовать работу по выплатам без лишних формальностей.
"Сегодня пострадавшим от паводка жителям Иркутской области начали выплачивать компенсацию. Средства на эти цели в размере 662 миллионов рублей выделены из бюджета Российской Федерации. Деньги уже поступили в бюджет региона. Из областной казны на выплаты пострадавшим также направлено 318 миллионов рублей", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте областного правительства.
Губернатор сообщил, что всем пострадавшим начнут выплачивать по 10 тысяч рублей. В утвержденных списках на данный момент числится 3600 человек. Он отметил, что необходимые суммы переведены во все районы. Кроме того, уже перечислены на карточки те соцвыплаты, которые областной бюджет предусматривает в таких случаях.
Левченко добавил, что восстановление жилья — одна из самых важных и первостепенных задач. "Постараемся, чтобы у каждого человека, у каждой семьи был выбор, какое жилье получить. Причем, это необязательно должен быть Тулун или Нижнеудинск", — подчеркнул он.
В Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. По последним данным МЧС России, в результате наводнения в регионе пять человека погибли, еще более ста госпитализированы, судьба еще двоих остается неизвестной, в том числе одного ребенка.
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Катастрофы , Сергей Левченко , Владимир Путин , Братск , Иркутская Область
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