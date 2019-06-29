Минюст США заинтересовался сборкой Boeing 787 Dreamliner

Источники в авиационной отрасли проинформировали о том, что американский Минюст обратился с повестками по поводу выемки документов, связанных со сборкой Boeing 787 Dreamliner. Об этом пишет The Seattle Times.

Отмечается, что соответствующие запросы были отправлены в начале июня некоторым сотрудникам завода компании, расположенного в Южной Каролине. Американское ведомство занимается расследованием причин крушения двух самолетов Boeing 737 MAX и заинтересовалось случаями "недоброкачественной работы" во время сборки Dreamliner.

По словам источника, несмотря на различия моделей, прокуроры пытаются обнаружить нарушения, имеющие массовый характер.

Ранее сообщалось, что федеральное управление гражданской авиации США нашло новый потенциальный фактор риска у самолетов Boeing 737 MAX.