Почти 500 человек эвакуировали из зоны подтопления в Тулуне Иркутской области

Спасатели эвакуировали из зоны наводнения в городе Тулуне Иркутской области 490 человек, в том числе 117 детей, сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС

"Эвакуировано 490 человек, из них 117 — детей. В пунктах временного пребывания размещено 290 человек, из них 67 — детей", — рассказали в пресс-службе.

Уровень воды в реке Ия за два часа поднялся еще на 40 см и, по состоянию на 06:00 (01:00 мск), составляет 13 м 32 см. По информации с сайта ГУ МЧС России по Иркутской области, критическим уровнем воды в реке Ия в Тулуне считается 7 м.

В городе подтоплено 887 жилых домов, среди которых один многоквартирный, остальные — частные. В общей сложности в них проживает 1 тыс. 771 человек. Население города составляет около 42 тыс. человек.

Паводок в Иркутской области начался из-за проливных дождей, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. По данным на 18:00 (13:00 мск) 28 июня в 27 населенных пунктах подтоплено почти 2,8 тыс. жилых домов, 16 участков автомобильных дорог, 13 мостов. По данным ГУ МЧС, из зоны бедствия эвакуированы порядка 1 тыс. человек. Три человека числятся пропавшими без вести. Двое из них (86-летний мужчина и восьмилетний мальчик), по данным властей, погибли.