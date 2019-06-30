В состоянии средней тяжести находятся 12 пострадавших от паводка жителей Иркутской области

Двенадцать жителей Иркутской области , которые пострадали во время наводнения и были госпитализированы, находятся в состоянии средней степени тяжести. Еще 85 пациентов — в удовлетворительном, говорится в воскресенье в сообщении пресс-службы регионального главка МЧС

"По информации Иркутского областного центра медицины катастроф, госпитализированы 97 человек, из них 17 детей. 12 человек находятся в состоянии средней степени тяжести, 85 человек — в удовлетворительном состоянии, основной диагноз — переохлаждение", — говорится в сообщении.

Между тем, по данным замминистра здравоохранения России Сергея Краевого, приведенным на совещании, которое ночью в городе Братске провел президент Владимир Путин , госпитализировали 112 человек.

По данным Минздрава РФ, общее число обратившихся за медицинской помощью, превысило 500 человек.

На утро воскресенья в 28 населенных пунктах области остаются подтопленными 1,7 тыс. жилых домов, в которых проживают 4,2 тыс. человек. В 15 пунктах временного пребывания размещены 1,3 тыс. человек. По сводке областного министерства строительства и дорожного хозяйства, отсутствует автомобильное сообщение с 33 населенными пунктами в шести районах Иркутской области.

Паводки в регионе начались из-за проливных дождей, в регионе введен режим ЧС. Президент Владимир Путин в ночь на воскресенье провел в городе Братске совещание по ситуации. По данным МЧС, эвакуирован 1161 человек, пятеро погибли, двое пропали без вести. Паводком повреждено 13 мостов, ограничено движение по федеральной автотрассе "Сибирь". Отключено энергоснабжение в четырех районах с населением более 11 тыс. человек.