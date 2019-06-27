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Названа причина авиакатастрофы Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье 

Lenta.ru + ещё 14 1 час назад
Фото: РИА Новости
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал окончательный отчет расследования крушения самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По версии МАК, одной из причин гибели лайнера стали ошибочные действия экипажа при наборе высоты. Из-за обледенения всех трех приемников воздушного давления (ППД) приборы недостоверно отображали скорость, говорится в отчете. Из-за этого пилоты потеряли контроль за параметрами полета, переводом его на пикирование и столкновении с землей.
«Авиационное происшествие относится к категории потери управления в полете», — отметили в документе.
Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», следовавший по маршруту Москва — Орск, разбился 11 февраля 2018 года в Подмосковье. На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа, все они погибли.
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Катастрофы , Происшествия , Межгосударственный авиационный комитет , Московская область
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