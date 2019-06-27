Росавиация: Ан‐24 подал сигнал бедствия из-за отказа двигателя

В аэропорту Нижнеангарска получили сигнал бедствия с Ан-24, когда самолет находился в 30 километрах от воздушной гавани. Тогда же экипаж лайнера уведомил диспетчеров об отказе левого двигателя.

Аварийно-спасательную службу аэропорта привели в состояние полной готовности сразу же после поступившей с Ан-24 информации. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«По предварительным данным, во время снижения примерно на удалении 30 километров от аэропорта экипаж доложил об отказе левого двигателя и передал сигнал «Бедствие»», — уточнили в федеральном агентстве.

Росавиации добавили, что, приземлившись, самолет «выкатился на боковую полосу безопасности за пределы ВПП». Потом он столкнулся с техническими сооружениями аэродрома и загорелся.

«Экипажем и аварийно-спасательной службой аэропорта осуществлена эвакуация всех находившихся на борту воздушного судна. Все пассажиры живы. В авиационном происшествии погибли командир воздушного судна и бортмеханик при столкновении самолета с аэродромным сооружением», — заключили в ведомстве.

Обстоятельства и причины катастрофы будет расследовать специальная комиссия, в которую вошли представители Росавиации».

Принадлежавший авиакомпании «Ангара» самолет выполнял регулярный рейс Улан-Уде — Нижнеангарск. На борту находились 43 пассажира, три члена летного экипажа и один бортпроводник.