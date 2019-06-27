Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Росавиация: Ан‐24 подал сигнал бедствия из-за отказа двигателя 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В аэропорту Нижнеангарска получили сигнал бедствия с Ан-24, когда самолет находился в 30 километрах от воздушной гавани. Тогда же экипаж лайнера уведомил диспетчеров об отказе левого двигателя.
Аварийно-спасательную службу аэропорта привели в состояние полной готовности сразу же после поступившей с Ан-24 информации. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
«По предварительным данным, во время снижения примерно на удалении 30 километров от аэропорта экипаж доложил об отказе левого двигателя и передал сигнал «Бедствие»», — уточнили в федеральном агентстве.
В Росавиации добавили, что, приземлившись, самолет «выкатился на боковую полосу безопасности за пределы ВПП». Потом он столкнулся с техническими сооружениями аэродрома и загорелся.
«Экипажем и аварийно-спасательной службой аэропорта осуществлена эвакуация всех находившихся на борту воздушного судна. Все пассажиры живы. В авиационном происшествии погибли командир воздушного судна и бортмеханик при столкновении самолета с аэродромным сооружением», — заключили в ведомстве.
Обстоятельства и причины катастрофы будет расследовать специальная комиссия, в которую вошли представители Росавиации».
Принадлежавший авиакомпании «Ангара» самолет выполнял регулярный рейс Улан-Уде — Нижнеангарск. На борту находились 43 пассажира, три члена летного экипажа и один бортпроводник.
360tv.ru: последние новости
Ан‐24 сгорел после жесткой посадки в Бурятии. Хроника В аэропортах Москвы задержано или отменено более 30 рейсов Эвакуация города и подземные толчки. Главное о взрывах боеприпасов на военных складах в Казахстане
Комментарии
Катастрофы , Происшествия , Росавиация
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Зеленский выглядит испуганным ПТУшником»
Киев уйдет из ПАСЕ после победы России190
Пока вы спали: Команда Зеленского решила перенести столицу171
МИД уполномочен заявить: кто заменит Захарову95
Пойман новый отравитель3
Видео
04:30
Киев уйдет из ПАСЕ после победы России
В мире
01:49
«Свернул в здание и загорелся»: очевидец о катастрофе Ан-24
Катастрофы Происшествия
00:33
Появилось видео потопа в Сибири
Погода Общество
03:38
Пока вы спали: Команда Зеленского решила перенести столицу
В мире
01:24
Замену пистолету Макарова впервые показали в деле
Оружие Армия
04:02
Так не будет. Климкин ответил на ноту России
В мире Украина
03:58
Почему Россия победила в ПАСЕ
Политика Статьи
01:24
Москвичей сдует ветер и побьет град
Погода Новости Москвы
04:52
Отельеры выдвинули властям Грузии ультиматум
В мире
01:09
«Держитесь!»: появилось видео жесткой посадки Ан-24
Катастрофы Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение