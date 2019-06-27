Число пострадавших в катастрофе с Ан‐24 выросло

Число пострадавших в результате жесткой посадки Ан‐24 выросло до 21

После жесткой посадки Ан-24 в Бурятии помощь медиков потребовалась 21 пассажиру. Их состояние врачи оценивают как легкой и средней тяжести. Пожар на борту самолета потушили.

Помощь пострадавшим оказывают в Нижнеангарской районной больнице, уточнил «Интерфакс». В основном, они получили ссадины и порезы. Госпитализация потребовалась троим, двое из них — дети. Одному ребенку диагностировали черепно-мозговую травму, другому — ушиб таза.

Ранее глава Республики Бурятия Алексей Цыденов в эфире телеканала «Россия 24» отметил, что всего на борту загоревшегося в Нижнеангарске самолета было 43 пассажира.

«На борту было 43 пассажира, в том числе один младенец», — заметил он, добавив, что их всех эвакуировали. В настоящее время все пострадавшие находятся под присмотром медиков.

Цыденов заявил, что охватившее самолет пламя удалось потушить. Воздушное судно практически полностью выгорело.

«Пожарные расчеты тушение закончили, дальше будет вестись расследование в установленном порядке», — подчеркнул глава республики.

В результате аварийной посадки, по предварительным данным, погибли два пилота Ан-24. Telegram-канал «112» сообщил, что ими были командир воздушного судна Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов.

Самолет Ан-24 принадлежал авиакомпании «Ангара» и выполнял рейс Улан-Уде — Нижнеангарск — Иркутск. Он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.