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В Бурятии назвали причины крушения Ан-24 

ТК «Звезда» 46 минут назад
Фото: Дмитрий Алябьев, YouTube
В результате инцидента погибли два пилота, семь человек получили ранения.
Пассажирский самолет Ан-24 авикомпании «Ангара» совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска. После приземления лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и совершил столкновение со зданием очистных сооружений, пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев.
Он уточнил, что после взлета у самолета отказал один из двигателей и экипаж принял решение вернуться в аэропорт.
«По предварительной информации, при посадке самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 м и совершил столкновение с зданием очистных сооружений, произошло возгорание самолета», — цитирует Фишева ТАСС.
В результате инцидента погибли два пилота. Спасены 42 взрослых и один ребенок. Семь человек получили ранения.
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Катастрофы , Алексей Фишев , ИТАР-ТАСС , Республика Бурятия
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