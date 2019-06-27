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В Нижнеангарске загорелся самолет Ан-24 

Lenta.ru + ещё 6 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
В Нижнеангарске самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Об этом сообщает «Интерфакс».
В результате происшествия пострадали шесть человек.
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Катастрофы , Войска , Пожары , Происшествия
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