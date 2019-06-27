В Нижнеангарске загорелся самолет Ан-24

В Нижнеангарске самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Об этом сообщает «Интерфакс».

В результате происшествия пострадали шесть человек.