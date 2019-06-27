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Возбуждено уголовное дело после пожара на Ан-24 

Lenta.ru + ещё 69 23 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после аварийной посадки самолета Ан-24 в Нижнеангарске и последующего возгорания на борту. Об этом «Интерфакс-Сибирь» сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.
«Дело возбуждено по части 3-й статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")», — заявил представитель СКР.
Ранее появились первые кадры с места тушения пожара на лайнере в Бурятии. На месте происшествия работают экстренные службы, в том числе 23 сотрудника полиции.
В 10:20 по местному времени (05:20 по мск) самолет Ан-24, выполнявший рейс Улан-Удэ — Нижнеангарск — Иркутск, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета в Нижнеангарске. После взлета в воздухе отказал один из двигателей. Самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 метров и столкнулся с зданием очистных сооружений, после чего началось возгорание лайнера.
В результате происшествия пострадали семь человек, они были госпитализированы. Два пилота погибли. 43 пассажира, включая одного ребенка, были спасены.
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Катастрофы , Пожары , Происшествия , СКР
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