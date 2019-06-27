Очевидец рассказала породности инцидента с Ан-24 в аэропорту Бурятии

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате аварийной посадки пассажирского самолёта Ан-24 в Нижнеангарске возросло до 22.

RT на русском: последние новости

Два пилота погибли при аварийной посадке пассажирского Ан-24 в Бурятии

В Иркутской области в результате паводка подтоплены почти 600 домов

Шесть человек погибли при взрыве на заводе в Китае