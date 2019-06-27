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Очевидец рассказала породности инцидента с Ан-24 в аэропорту Бурятии 

RT на русском + ещё 98 26 минут назад
Фото: ПредоставПресс-служба правительства Бурятии
Жительница Нижнеангарска Екатерина Богатых, которая стала свидетелем аварийной посадки Ан-24, рассказала породности инцидента.
«Я ждала автобус до Северобайкальска. Вижу — летит самолёт. Было понятно сразу, что он не успеет остановиться. После посадки он сломал забор и свернул на здание, врезался в него, люди выбежали, и он загорелся», — цитирует телеканал «360» Богатых.
Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате аварийной посадки пассажирского самолёта Ан-24 в Нижнеангарске возросло до 22.
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Катастрофы , Происшествия , Республика Бурятия , Северобайкальск
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