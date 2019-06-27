Целые поселки оказались под водой в Иркутской области: видео с вертолета

Уровень воды во всех населенных пунктах превысил критическую отметку.

По данным ведомства, в пострадавших от паводка домах проживаю почти 1,5 тысячи человек. В городе Нижнеудинске подтопленными оказались 110 жилых домов, в поселке Шумский Нижнеудинского района в зону паводка попали 76 жилых домов.

В Тайшетском районе от наводнения пострадал поселок Соляная (321 дом) и поселок Сереброво (23 дома), а в деревне Талая подтоплен 51 дом.