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Целые поселки оказались под водой в Иркутской области: видео с вертолета 

ТК «Звезда» + ещё 13 14 минут назад
Фото: МЧС РФ
Уровень воды во всех населенных пунктах превысил критическую отметку.
В Иркутской области спасатели устраняют последствия мощного наводнения, сообщает МЧС России. В Тайшетском и Нижнеудинском районах подтоплены пять населенных пунктов из-за сильного подъема уровня воды в реках после ливней.
По данным ведомства, в пострадавших от паводка домах проживаю почти 1,5 тысячи человек. В городе Нижнеудинске подтопленными оказались 110 жилых домов, в поселке Шумский Нижнеудинского района в зону паводка попали 76 жилых домов.
В Тайшетском районе от наводнения пострадал поселок Соляная (321 дом) и поселок Сереброво (23 дома), а в деревне Талая подтоплен 51 дом.
Стихия нанесла значительный ущерб населенным пунктам, вода разрушила постройки, пострадали огороды, подвалы. Многие жители остались без еды и связи. В некоторых районах области введен режим ЧС. Уровень воды во всех населенных пунктах превысил критическую отметку.
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Комментарии
Катастрофы , МЧС , Иркутская Область , Нижнеудинск
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