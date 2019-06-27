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Почти 600 домов подтоплены в Иркутской области 

Газета.Ru + ещё 24 9 часов назад
Фото: Газета.Ru
В МЧС России проинформировали о том, что пять населенных пунктов в Иркутской области подтоплены паводком, передает ТАСС.
По данным ведомства, в пострадавших от паводка домах проживают почти 1,5 тысячи человек.
"…в городе Нижнеудинске подтоплено 110 жилых домов и приусадебных участков, в поселке Шумский Нижнеудинского района в зону паводка попало 76 жилых домов", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в деревне Талая подтоплен 51 дом, в Тайшетском районе в населенном пункте Соляная подтоплен 321 дом, а в Сереброво — 23 дома. Уточняется, что во всех населенных пунктах уровень воды превысил критическую отметку.
Ранее сообщалось, что более 12 тысяч человек эвакуировано на востоке Канады из-за весеннего паводка.
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Катастрофы , Пожары , МЧС , ИТАР-ТАСС , Иркутская Область , Нижнеудинск
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