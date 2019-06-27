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Паводки затопили российский регион 

Газета.Ru + ещё 42 32 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Паводок подтопил более 1,8 тыс. жилых домов в Иркутской области, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
"В результате выпадения обильных осадков и подъема уровня воды в реках в Иркутской области в 19 населенных пунктах подтоплен 1801 жилой дом и 206 приусадебных участков с населением 4744 человека, в том числе 865 детей", — говорится в сообщении.
Уточняется, что во всех населенных пунктах уровень воды превысил критическую отметку.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин обсудил с Совбезом подготовку к ранним паводкам.
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Катастрофы , Погода , Пожары , Владимир Путин , МЧС , ИТАР-ТАСС , Иркутская Область
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