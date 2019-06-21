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Российский бизнесмен разбился на вертолете 

Lenta.ru + ещё 22 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Краснодарском крае при посадке вертолета Ми-2 погиб пилот. Он занимался обработкой полей, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Южного следственного управления на транспорте.
По данным агентства, инцидент произошел в Лабинском районе Кубани. Во время обработки полей в районе станицы Чамлыкская вертолет совершил жесткую посадку, в результате которой погиб находившийся на борту пилот — индивидуальный предприниматель, сообщил агентству источник в органах управления воздушным движением.
По словам представителя пресс-службы Южного следственного управления на транспорте, к месту происшествия направлены службы экстренного реагирования. Следователи проводят проверку.
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Катастрофы , Происшествия , Интерфакс , Краснодарский Край
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