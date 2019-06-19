В Госдуме возмутились выводами по гибели «Боинга» в Донбассе

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал верхом непрофессионализма расследование Совместной следственной группы (JIT) по малайзийскому «Боингу», потерпевшему крушение в Донбассе в 2014 году. Его слова приводит РИА Новости в среду, 19 июня.

«Нет фактов и доказательств», — отметил он.

Ранее представители JIT во время пресс-конференции в Нидерландах сообщили, что обвинения по делу о катастрофе с «Боингом» будут предъявлены трем россиянам и украинцу. Отмечается, что все подозреваемые причастны к перемещению зенитного ракетного комплекса «Бук», из которого якобы был сбит самолет.

Суд по авиакатастрофе состоится в марте 2020 года. Нидерланды считают Россию виновной в крушении самолета. В Малайзии не согласны с этим.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. В занимающуюся расследованием катастрофы Совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.