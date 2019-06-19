Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме возмутились выводами по гибели «Боинга» в Донбассе 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: EPA
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал верхом непрофессионализма расследование Совместной следственной группы (JIT) по малайзийскому «Боингу», потерпевшему крушение в Донбассе в 2014 году. Его слова приводит РИА Новости в среду, 19 июня.
«Нет фактов и доказательств», — отметил он.
Ранее представители JIT во время пресс-конференции в Нидерландах сообщили, что обвинения по делу о катастрофе с «Боингом» будут предъявлены трем россиянам и украинцу. Отмечается, что все подозреваемые причастны к перемещению зенитного ракетного комплекса «Бук», из которого якобы был сбит самолет.
Суд по авиакатастрофе состоится в марте 2020 года. Нидерланды считают Россию виновной в крушении самолета. В Малайзии не согласны с этим.
«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. В занимающуюся расследованием катастрофы Совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.
Последние новости
Порошенко допустил отказ Украины от Крыма Следователи объявили имена причастных к гибели «Боинга» в Донбассе В мире появился третий ультрабогач
Комментарии2
Катастрофы , Политика , Петр Толстой , Госдума , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Катастрофа МН17 в Донбассе: Россия сделала заявление47
Россия начала возвращение в ПАСЕ8
Опубликовано видео с покидающим заседание ГД Жириновским24
Стрелков отреагировал на обвинения в крушении МН17947
«Вам будет стыдно»: Жириновский со скандалом покинул Думу270
Видео
03:13
Катастрофа МН17 в Донбассе: Россия сделала заявление
Политика
03:38
Стрелков отреагировал на обвинения в крушении МН17
Происшествия
01:00
Россия начала возвращение в ПАСЕ
Политика
00:59
Опубликовано видео с покидающим заседание ГД Жириновским
Политика
01:00
Кадыров с войском проник в «Игру престолов»
Общество
03:04
Забыть о домогательствах: сёстер обвинили в убийстве
Криминал Происшествия
00:41
Украинский ИЛ-76 засекли над российскими базами в Сирии
В мире
02:13
Пока вы спали: Полиция вышла из-под контроля
Общество
03:06
Джуна предсказала трагедию с Алибасовым
Шоу-бизнес
04:48
Бойня в Москве: СК возбудил дело
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение