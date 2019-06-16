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Возле аэропорта Домодедово загорелся автобус 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На кадрах видно, как из задней части транспортного средства идет темный дым.
На подъезде к московскому аэропорту Домодедово загорелся автобус. Видео в редакцию «Звезды» прислал очевидец.
На кадрах видно, как из задней части транспортного средства идет темный дым. Также недалеко от горящего автобуса стоят люди с чемоданами, очевидно они эвакуировались из него.
В МЧС по Московской области информацию об инциденте проверяют. О пострадавших при происшествии и причинах случившегося пока ничего неизвестно.
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