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Во Вьетнаме разбился военный самолет 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: @baotinhay
Военный самолет разбился в центральной части Вьетнама во время тренировочного полета, два пилота погибли, сообщает издание VN Express.
По данным издания, инцидент произошел в провинции Кханьхоа в южной части центрального Вьетнама около озера в отдаленном от населенных территорий месте.
Учебный центр в городе Нячанг сообщил об исчезновении контакта с самолетом Як-52 в 9.35 по местному времени (5.35 мск).
"Половина самолета уничтожена, два пилота погибли", — приводит издание слова главы городского совета общины-коммуны Суои Тан (Suoi Tan).
По словам главы района Кам Лам (Cam Lam District), самолет и близлежащая территория объяты огнем, на месте работают пожарные. Министерство обороны расследует причины крушения.
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Катастрофы , Происшествия , Министерство обороны , Вьетнам
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