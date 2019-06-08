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Украина арестовала пять самолетов российской авиакомпании 

Парламентская газета + ещё 1 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Подольский районный суд в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти самолетов Ан-124 «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр» из-за того, что грузоперевозчик производил технологическое обслуживание воздушных судов в обход украинского авиаконцерна «Антонов».
Кроме того, третьим лицам (аэропортам, авиавластям) запретили способствовать посадке или взлёту, приёму или отправлению указанных воздушных судов, сообщили в юридической фирме «Ильяшев и Партнёры», представляющей интересы украинского авиаконцерна.
Ранее в «Антонове» заявили, что компания является держателем сертификатов типа самолётов «Ан», в том числе Ан-124-100 «Руслан». В юридической фирме сообщали, что полиция по заявлению госпредприятия расследует факты якобы сертификации Росавиацией немецкой компании AMTES GmbH в качестве разработчика модификации самолёта Ан-124-100.
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Катастрофы , Войска , Оружие , Происшествия , Росавиация , Волга-Днепр , Киев
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