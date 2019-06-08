Украина арестовала пять самолетов российской авиакомпании

Подольский районный суд в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти самолетов Ан-124 «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр» из-за того, что грузоперевозчик производил технологическое обслуживание воздушных судов в обход украинского авиаконцерна «Антонов».

Кроме того, третьим лицам (аэропортам, авиавластям) запретили способствовать посадке или взлёту, приёму или отправлению указанных воздушных судов, сообщили в юридической фирме «Ильяшев и Партнёры», представляющей интересы украинского авиаконцерна.