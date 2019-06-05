В Индонезии перевернулось грузовое судно

Грузовое судно перевернулось у берегов индонезийской провинции Центральное Сулавеси, по меньшей мере 17 человек пропали без вести, передает агентство Синьхуа со ссылкой на поисково-спасательную службу.

Авария судна с 18 членами экипажа на борту произошла в субботу. Однако о произошедшем стало известно только во вторник, когда команда индийского судна Nurbayaksar спасла одного из пострадавших, который и сообщил об инциденте.

По информации представителя спасательных служб, судно перевернулось из-за сильных волн и плохих погодных условий и позже затонуло.

"После того как отказал двигатель, членам команды было тяжело выровнять судно, когда на него обрушилась большая волна", — сообщили в спасательной службе.

Ведется поисково-спасательная операция.