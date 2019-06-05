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В Индонезии перевернулось грузовое судно 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Грузовое судно перевернулось у берегов индонезийской провинции Центральное Сулавеси, по меньшей мере 17 человек пропали без вести, передает агентство Синьхуа со ссылкой на поисково-спасательную службу.
Авария судна с 18 членами экипажа на борту произошла в субботу. Однако о произошедшем стало известно только во вторник, когда команда индийского судна Nurbayaksar спасла одного из пострадавших, который и сообщил об инциденте.
По информации представителя спасательных служб, судно перевернулось из-за сильных волн и плохих погодных условий и позже затонуло.
"После того как отказал двигатель, членам команды было тяжело выровнять судно, когда на него обрушилась большая волна", — сообщили в спасательной службе.
Ведется поисково-спасательная операция.
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Катастрофы , Пожары , Синьхуа , Индонезия
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