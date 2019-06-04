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Краснодар ушел под воду после сильнейших ливней: видео 

ТК «Звезда» + ещё 2 35 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
По словам синоптиков, ливни и сильный ветер продержатся в регионе еще как минимум два дня.
Мощный ливень обрушился на Краснодар. Всего за полчаса городские улицы ушли под воду почти на метр.
Шквалистый ветер с корнем вырывал огромные деревья и опрокидывал их на припаркованные автомобили.
В нескольких районах города дождями размыло почву, из-за чего на дорогах и тротуарах образовались глубокие провалы.
Движение машин и общественного транспорта полностью парализовано.
В это же время всего в 30 километрах от города выпал град размером с перепелиное яйцо.
В результате разбиты окна, повреждены теплицы и крыши домов.
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