По словам синоптиков, ливни и сильный ветер продержатся в регионе еще как минимум два дня.
Мощный ливень обрушился на Краснодар. Всего за полчаса городские улицы ушли под воду почти на метр.
Шквалистый ветер с корнем вырывал огромные деревья и опрокидывал их на припаркованные автомобили.
В нескольких районах города дождями размыло почву, из-за чего на дорогах и тротуарах образовались глубокие провалы.
Движение машин и общественного транспорта полностью парализовано.
В это же время всего в 30 километрах от города выпал град размером с перепелиное яйцо.
В результате разбиты окна, повреждены теплицы и крыши домов.