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МАК подготовил промежуточный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево 

Lenta.ru + ещё 7 48 минут назад
Фото: globallookpress.com
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, которое произошло 5 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.
По данным собеседника агентства, в отчете приведен анализ полета, состояние воздушного судна, описание действий экипажа, наземных служб, аварийно-спасательных и пожарных команд. Также эксперты МАК подготовили оперативные рекомендации по безопасности полетов.
Комиссия по расследованию причин происшествия должна предоставить отчет в течение 30 дней с момента катастрофы, то есть не позднее 5 июня. Такой срок установлен приложением 13 к Конвенции о международной гражданской авиации.
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Катастрофы , Происшествия , Авиакатастрофа в Шереметьево , Межгосударственный авиационный комитет , Аэропорт Шереметьево
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