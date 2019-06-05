Источник: МАК подготовил промежуточный отчет по катастрофе самолета SSJ-100 в Шереметьево

Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) подготовили промежуточный доклад по расследованию катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево . Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах.

"Промежуточный отчет подготовлен опытнейшими специалистами по расследованию авиакатастроф МАК. Он включает в себя анализ полета, состояние воздушного судна, описание действий экипажа, наземных служб, аварийно-спасательных и пожарных команд", — сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что в отчете МАК также будут отражены оперативные рекомендации по безопасности полетов. По словам собеседника агентства, предварительный отчет комиссии подготовлен в 30-дневный срок в соответствии с Приложением 13 к Конвенции о международной гражданской авиации.