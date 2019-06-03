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На военном аэродроме в Сирии прогремели мощные взрывы 

РИА Новости 19 минут назад
РИА НОВОСТИ. МОЩНЫЕ ВЗРЫВЫ ПРОГРЕМЕЛИ НА ВОЕННОМ АЭРОДРОМЕ T4 В СИРИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ ХОМС, НАЧАЛСЯ ПОЖАР, ПРИЧИНЫ НЕИЗВЕСТНЫ — МЕСТНЫЙ ИСТОЧНИК РИА НОВОСТИ
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Катастрофы , Армия , Африка , Ближний Восток , Войска , Пожары , Происшествия , РИА Новости , Сирия
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