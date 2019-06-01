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Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12 

ТАСС + ещё 35 1 час назад
Число жертв стрельбы в здании муниципалитета курортного города Вирджиния-Бич (штат Вирджиния) возросло до 12. Об этом в пятницу на пресс-конференции, которую транслировала телекомпания CNN, заявил начальник полиции Вирджинии-Бич Джеймс Сервера.
"Изначально мы сообщали об 11 [убитых]. Еще один человек скончался по пути в больницу", — сказал Сервера. В настоящее время четверо пострадавших "находятся на операционном столе", уточнил он.
Согласно последним данным полиции, огонь по коллегам на рабочем месте открыл муниципальный служащий с большим стажем. Стрелявший мертв.
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