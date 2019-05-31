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Названа причина катастрофы «Суперджета» в Шереметьево 

Ридус + ещё 6 2 часа назад
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) к 5 июня опубликует предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, сообщил журналистам ведущий эксперт комитета Владимир Кофман. Причину трагедии он назвал сразу же.
«Когда исполнится месяц, то есть 5 июня, к этому дню должен быть опубликован промежуточный отчет по фактуре, что [будет] сделано. Но там все уже известно: катастрофа произошла из-за грубых приземлений», — цитирует Кофмана ТАСС.
В пресс-службе «Аэрофлота» выводы эксперта назвали преждевременными. «Любые заключения и выводы о причинах катастрофы, пусть даже и косвенные, недопустимы. Спекуляция любыми фактами способствует росту социальной напряженности. Подобный комментарий является попыткой манипуляции общественным мнением, что недопустимо, особенно для участников расследования», — заявили в авиакомпании.
Напомним, 5 мая Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва — Мурманск, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево после того, как экипаж сообщил о попадании в самолет молнии. Как полагают специалисты, еще до того как лайнер коснулся посадочной полосы колесами шасси, экипаж начал «прижимать» к ней самолет. А перед самым приземлением пилоты, как показал самописец, резко увеличили режим работы двигателей и одновременно опустили нос самолета. В результате лайнер сильно ударился о землю и от удара подломилась стойка шасси, пробив топливный бак. В хвостовой части «Суперджета» начался сильный пожар, который унес жизни 41 человека.
После катастрофы губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что причиной крушения Superjet в Шереметьево был «на 100% человеческий фактор», однако это вызвало протесты со стороны «Аэрофлота». В авиакомпании вступились за экипаж, настаивая, что пилоты действовали в соответствии с инструкциями.
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Катастрофы , Происшествия , Аэрофлот , Межгосударственный авиационный комитет , Аэропорт Шереметьево , ИТАР-ТАСС
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